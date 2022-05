Michelinster voor ’t Ganzenest: ‘Het dak gaat eraf’

Dolenthousiast hoorde chef-kok Erik Tas vanaf de vierde rij in een afgeladen DeLaMar Theater in Amsterdam, vanmiddag dat hij een Michelinster te pakken heeft met zijn restaurant ’t Ganzenest in Rijswijk. Een restaurant op gewijde grond in de vroegere boerderij De Vliethoeve aan de Delftweg waar ook chef-kok Harry Visbeen zijn eerste ster kreeg en sterkok Niven Kunz kookte. Hoewel Tas met meerdere zaken veel horecaervaring heeft is het een knappe prestatie omdat zijn restaurant nog amper negen maanden open is.