Middelbare scholieren maken zich klaar voor eindexamen: ‘Goede afsluiting ga ik nooit meemaken’

Soll Ndongosi (16) uit Den Haag begint over een kleine drie weken aan zijn havo-eindexamen op De Populier.

Een mijlpaal in een mensenleven. En toch, voor Soll voelt het als ‘elk ander schooljaar’. Misschien is dat omdat hij doorgaat naar het vwo en dus nog even op zijn vertrouwde school blijft, maar examen doen in coronatijd is ook gewoon niet zo spetterend als normaal. Het kabbelt allemaal een beetje. Met vrienden naar het buitenland? Even niet. Heftig feesten straks? Even niet.

Quote Vorig jaar kreeg je een diploma zonder examen hoeven te doen Soll Ndongosi

,,We kijken of we straks naar het buitenland kunnen, anders wordt het een weekje op de camping in Nederland.” Het reisje naar Parijs, de opmaat naar het examen, in 4 havo - ‘dat zou een hele coole experience zijn geweest’ - ging ook al niet door. Het zijn gekke jaren, zegt Soll, met niet de lusten, wel de lasten. ,,Vorig jaar kreeg je een diploma zonder examen hoeven te doen.”