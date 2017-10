Middeleeuwen door een nieuwe bril

De tentoonstelling, die een investering vergde van bijna een miljoen euro, is opgezet in samenwerking met het Landesmuseum in de Duitse stad Bonn en museum Het Valkhof in Nijmegen. Na een jaar in Den Haag reist zij door naar beide steden om uiteindelijk verder doorverkocht te worden aan andere musea. ,,Een constructie en opzet, die vergelijkbaar is met onze oude tentoonstelling High Tech Romeinen, die nog steeds elders is te zien'', zegt Marie Christine van der Sman. ,,Door zo te werken kunnen we onze nieuwe activiteiten financieren.''



Het verhaal van de middeleeuwen wordt verteld aan de hand van zeven personages, die allemaal een lijntje met het heden hebben. De troubadour of minstreel van weleer is gerelateerd aan de hedendaagse singer-songwriter. Die trok destijds ook van plaats naar plaats en zong over helden - vooral dappere ridders - maar ook over het alledaagse thema van de liefde. Die stoere ridder is er ook en prijkt als blikvanger op de affiche. Hij is een jonge knappe man met een heldenstatus, die al vanaf 14-jarige leeftijd voor een plaatsje in de schijnwerpers knokt, een soort kruising van popster, profvoetballer en autocoureur. Maar het verhaal van de ridder is ook gelieerd aan oorlogen en veldslagen, die niet alleen met menselijke kracht werden uitgevochten maar ook met oorlogsmachinerie zoals de trebuchet. Hoe dat belegeringswapen aanvoelt, kun je zelf ervaren op de tentoonstelling, maar je kunt als kind ook op het paard stappen om een eerlijk man-tegen-mangevecht te voeren.



,,De middeleeuwen zijn een tot de verbeelding sprekende periode, maar de kennis houdt meestal op bij stoere ridders en schone jonkvrouwen'', zegt Van der Sman. ,,Achter het tijdvak schuilt echter een veelomvattend verhaal over feodalisme, trias politica, kastelen, monniken, het ontstaan van de wetenschap en landbouwhervormingen die de voedselproductie vergrootte. De middeleeuwen vormen de basis van het cultureel leven in Europa.''