Middeninkomens herontdekken Haagse markt: ‘Hier zijn prijzen ondanks de inflatie vrijwel gelijk gebleven’

Kanopolo is spectacu­lair en binnenkort misschien wel olympisch: ‘Na afloop ben je echt hartstikke moe’

Is het rugby te water? Handbal in een natte omgeving? Of toch waterpolo in een bootje? Nee, kanopolo is kanopolo, een sport die ondanks haar weinige beoefenaars wel naar een olympische status streeft. ,,Toen ik het eenmaal een keer had gedaan, wilde ik geen andere sport meer.”

13 september