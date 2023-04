Mieke was boegbeeld voor feminisme in Den Haag, maar gelijke rechten kwamen niet zonder slag of stoot

Van wieg tot graf Kleine held Benny groeide uit tot kerel en vader waar je wat aan had: ‘Ik kon op je rekenen’

Met 12 jaar stond hij alleen voor de verzorging van z’n moeder. Benny was een kleine held die uitgroeide tot een kerel en een vader waar je wat aan had. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Benny van Viersen (13 februari 1987 – 3 februari 2023).