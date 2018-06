Migrantenorganisaties protesteren tegen schrappen 'Migratiemuseum'

,,Ik ben erg verbaasd en teleurgesteld over het besluit van de onderhandelaars voor het nieuwe gemeentebestuur", zegt El-Houssine Mouttahid, tweede woordvoerder van de briefschrijvers. Volgens hem is het project juist heel belangrijk voor de gemeente. ,,Als je de komende generaties iets wilt meegeven, moet je stilstaan bij het heden én bij de geschiedenis. Immigratie is namelijk een deel van de Haagse samenleving. Vooralsnog wachten we op de installatie van de nieuwe verantwoordelijk wethouder en gaan we een gesprek over de beslissing aanvragen."

Quote Het is van groot belang dat onze geschiede­nis wordt vastgelegd Melvin Chang

Ook Melvin Chang heeft zijn handtekening gezet onder de protestbrief. Hij is onder meer programmamanager van het ChinaFestival in Den Haag. ,,Eigenlijk zijn we best wel geschokt over de plannen van de nieuwe coalitie met het 'Migratiemuseum'", zegt hij. ,,In Den Haag wonen vooral Chinezen uit Hongkong, Suriname en Indonesië. Verder ook een klein aantal uit landen als Vietnam, Curaçao en andere gebieden. Bij elkaar ongeveer 15.000 mensen. Het is van groot belang dat onze geschiedenis en de reden waarom we hier zijn terechtgekomen, wordt vastgelegd."

In dat opzicht zou het 'Migratiemuseum' volgens hem een een belangrijke rol kunnen spelen. ,,Het raakt ons enorm dat het nu niet meer door dreigt te gaan. Deze week gaat Kai-Yin Or tijdens een inspraakmoment in de raad speciaal onze grieven hierover kenbaar maken."