Migratie Museum komt gewoon met expositie ondanks streep door subsidie

Met de tentoonstelling ‘Naar Holland’ wordt volgens Manuhutu laten zien wat andere groepen migranten ook ervaren: discriminatie, acceptatie en het zoeken naar een eigen plek en het vinden van een positie in een nieuwe maatschappij. De komst van de Indo’s was de eerste migratiestroom waar ons land na de Tweede Wereldoorlog mee te maken kreeg.

De expositie toont ervaringen en verhalen van betrokkenen in het tijdsbestek van 1952 tot 1956. Ook wordt er ingegaan op Den Haag. De stad was van oudsher al een ‘Indische stad’ en kreeg er door de migratiestroom nog meer binnen de grenzen.

Subsidie-heisa

In maart dit jaar werd bekend dat er een Migratie Museum in voormalig theater Concordia zou komen. Het college stelde een miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van het pand en het inrichten als museum. De nieuwe coalitie – die werd samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen – zette daar echter een streep doorheen. De eerder toegezegde subsidies zouden doorlopen tot 2028 en langzaam worden afgebouwd, nu wordt de subsidie al in 2019 afgekapt. Het museum heeft daartegen bezwaar aangetekend. Hoewel de uitkomst nog onbekend is, zegt Manuhutu dat het beter is gewoon te beginnen om te laten zien wat het museum kan.