Migratie Museum komt in Concordia

Het museum is een lang gekoesterde wens van scheidend wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, integratie), zelf migrantenkind van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Baldewsingh heeft in het verleden onder meer het initiatief genomen voor het jaarlijkse Milan Festival in het Zuiderpark en het Hindoestaans Filmfestival in de stad die de grootste Hindoestaanse gemeenschap in Europa telt. Traditioneel was Den Haag een gewilde plek voor Indiërs, vanaf de jaren 60 en 70 kwamen er veel arbeidsmigranten uit mediterrane landen en de laatste decennia zijn er ook veel Chinezen en Polen hiernaartoe gekomen. Ongeveer 53 procent van de Haagse bevolking heeft een migrantenachtergrond.

Verbouwing

Dit jaar moet de verbouwing van Concordia al beginnen. Een stichting gaat de programmering doen. Het Haagse gemeentebestuur heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld voor de huisvesting en verbouwing. Vanuit de pot integratie kan de stichting in de eerste drie jaar 350.000 euro tegemoet zien. Vanaf 2021 wordt deze subsidie afgebouwd naar 0 in 2028. Het museum moet uiteindelijk kostendekkend draaien met inkomsten uit zaalverhuur en horeca. ,,Van een stedelijk fonds zoals het Fonds 1818 mag verwacht worden dat ze het Migratie Museum actief en geregeld zal willen ondersteunen’’, staat voorts te lezen in het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. In de toekomst zou het museum een subsidieaanvraag kunnen doen via het vierjarig kunstenplan van de gemeente. Eerder was Concordia in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor een popmuseum. Daarvoor wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een geschikte locatie.