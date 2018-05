Migratiemuseum dicht? Wethouder furieus: 'Dit is een streek, ongehoord!'

De locatie is er, de stichting is opgericht, alle afspraken zijn gemaakt. ,,We hebben de subsidiebeschikking verzonden, het geld is misschien zelfs al overgemaakt'', fulmineert PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh van Den Haag. ,,Iedereen was er voor, dit is jaren voorbereid. Het gebouw is net open! Dan kun je het niet terugdraaien, dat is onbehoorlijk bestuur, een klerestreek!''



De nieuwe coalitie neemt met een bondig zinnetje rigoureus afscheid van het initiatief van de PvdA'er. Met de stopzetting van de gemeentesubsidie haalt het nieuwe stadsbestuur ruim 1 miljoen euro op, bleek gistermiddag bij de presentatie van het coalitieakkoord.



Vrijwel op hetzelfde moment presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid nog een nieuwe nota over diversiteit in het fonkelnieuwe Migratiemuseum. In het voormalige zalencomplex Concordia aan het Hoge Zand staat de migratiegeschiedenis van de stad centraal, ook moeten er tentoonstellingen, debatten en films komen over de culturele diversiteit van de stad - ongeveer de helft van alle Hagenaars heeft een migratieachtergrond. Scheidend wethouder Baldewsingh, zelf van Surinaams-Hindoestaanse komaf, hoorde kort voor de presentatie van het akkoord pas over de bezuiniging.



Hij is boos: ,,Ik denk dat het bestuur een rechtszaak zal aanspannen, dat sluit ik niet uit. En die zal de gemeente verliezen.''