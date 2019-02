Mijlpaal voor museum Beelden aan Zee

Museum Beelden aan Zee bestaat binnenkort 25 jaar en die mijlpaal laten ze in Scheveningen niet ongemerkt voorbijgaan. Begrijpelijk, want het honderd procent particuliere museum heeft in al die jaren een goede naam opgebouwd.



Ga maar na. Bijna twee miljoen bezoekers zijn er over de drempel gekomen. Een kleine tweehonderd tentoonstellingen zijn er georganiseerd. En een slordige duizend beelden zijn er toegevoegd aan de collectie van het verzamelaarsechtpaar Theo Scholten en Lida Scholten-Miltenburg.



Dit kunstminnende echtpaar stond ook aan de basis van Beelden aan Zee, in 1994. Een bijzonder museum niet zozeer vanwege het particuliere initiatief, maar vooral omdat er in Nederland geen ander museum is dat zich exclusief richt op moderne en hedendaagse beeldhouwkunst.



Op 11 september 2019 zal het precies 25 jaar geleden zijn dat museum Beelden aan Zee (BAZ) door (toenmalig) koningin Beatrix werd geopend. Dat is uiteraard een reden om nog meer dan anders terug te blikken, met drie tentoonstellingen die kenmerkend zijn voor het museum aan de Harteveltstraat 1. Het programma begint met een retrospectief over Carel Visser, een van de belangrijkste beeldhouwers van de 20ste eeuw.