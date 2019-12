Mijn Allessie: Robert en Michiel zijn nog lang niet uitgepraat

Vraag bij het nieuws Mag je het woord ‘neger’ wel of niet gebruiken?

8:11 Commotie in de Haagse raadszaal afgelopen woensdag. Sebastian Kruis (PVV) gebruikte het woord ‘neger’ meerder keren tijdens een debat over vermeend racisme en mogelijke discriminatie bij de politie. Is het woord taboe?