‘Mijn benen zijn helemaal blauw door mijn hond’

,,Mijn hond Diesel is drie jaar. Ik kreeg hem toen hij vijf weken was. Hij komt bij een vriendin vandaan. Diesel was al verkocht, maar diegene wilde hem niet meer. Toen dacht ik: ik neem hem wel. Hij zit bij mijn moeder. Ik woon begeleid in Monster, maar mag daar geen hond houden. Dus slaap ik elk weekend hier - mijn moeder woont achter de Jan Luykenlaan - en dan komt-ie bij me liggen. Diesel is niet altijd even leuk. Soms heeft hij ruzie met zijn dochter. Mijn zus heeft hem een vrouwtje laten dekken. In de eerste instantie wilde mijn moeder zijn dochter niet, maar na lang nadenken was het goed.