'Mijn man weet niet meer wie ik ben'

'Ik ben 84 jaar oud en mijn man is 86 jaar. We zijn 65 jaar getrouwd. Hij was mijn buurjongetje in de Schilderswijk, in de Van der Neerstraat. Mijn man woonde op nummer 278 en ik op 212. We waren vriendjes en speelden tikkertje, tollen en hinkelen. Ook maakten we aan een lantaarnpaal een touw vast, daaraan slingerden we.