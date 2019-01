‘Mijn moeder en ik zijn sterk met elkaar verbonden’

,,Mijn broer rapte. Door hem heb ik de muziek opgepakt. Eerst voor mezelf, later wilde ik een studio voor jongeren beginnen. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Via mijn broer kwam ik in een buurthuis in Leiden terecht. Nu rap ik daar met jongeren en help ze met opnemen van muziek. Nadat ik twee jaar geleden vrijkwam wilde ik het juiste pad bewandelen. Waarom ik in de gevangenis zat ,vertel ik liever niet, maar toen mijn moeder op bezoek kwam werd ik het meest geraakt. Ik kon de pijn in haar ogen zien.