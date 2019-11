Mijn vader trok die hoed zo ver over zijn hoofd, dat die man niks meer kon zien

Rijswijker verdacht van ontvoering en gijzeling vermiste Naima Jillal

15:59 De politie heeft drie verdachten aangehouden in verband met de vermissing van Naima Jillal, waaronder een 39-jarige man uit Rijswijk. Hun voorlopige hechtenis is vandaag al omgezet in het zwaardere ‘in bewaring stelling’, wat inhoudt dat ze langer vast blijven zitten.