Mijn versie van ‘Kleine Johanna’ vormde de springplank van de theatercarrière die ik thans geniet

Toen ik zelf 12 jaar oud was speelde ik met tegenzin de hoofdrol in de schoolmusical. Niemand wilde meedoen en ik was de klier van de klas; ziedaar de zoete wraak van juf Joke. De schoolvoorstelling speelde zich af in de tijd van Lodewijk de Veertiende. U begrijpt, dat was ik. Daar waar de Zonnekoning doorgaans wordt geportretteerd als een halfgod in goudgestikte gewaden en glanzende pruiken vol pijpenkrullen, moest ik het doen met geïmproviseerde rommel. Een ouwe maillot van mijn moeder, veel te grote schoenen met gespen uit de collectie van meneer Duurkoop (de schooldirecteur), en een zooitje inderhaast samengenaaide zomerdekens als dekmantel.