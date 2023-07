Mijn zus had zo’n leuke straat in Den Haag ontdekt en weet je welke het was?

Via Snapchat gekochte ‘afvalkuur’ blijkt foute boel: vrouw belandt in ziekenhuis met speed in bloed

Een vrouw in Den Haag heeft woensdag de politie ingeschakeld toen het misging na het innemen van een via Snapchat gekocht ‘supplement’. Ze had een afvalkuur genomen die ze via het sociale medium had besteld. Enkele dagen later moest de vrouw naar het ziekenhuis. Volgens de politie hield ze er ‘slecht functionerende organen en blijvend letsel’ aan over.