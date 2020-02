Milde straf na uitgaansgeweld op kerstavond

Stoelen­smij­ter A4-viaduct: ‘Het leven op straat is zó zwaar’

21:43 Hij was al eens tot één jaar cel veroordeeld vanwege het gooien van drie stenen van viaduct Bosgang in Rijswijk op de A4. Het OM eist nu opsluiting van Sherwin I. (35) in een TBS-kliniek omdat hij daarna weer vanaf dezelfde plek twee tuinstoelen op de snelweg slingerde.