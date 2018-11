Milde straf voor dolle supporter

De schuldbewuste supporter kon leven met die straf, die werd opgelegd door de rechtbank in Dordrecht. De zaak werd volgens de regels daar behandeld omdat de verdachte familie heeft werken bij de rechtbank in Den Haag. In februari 2017 sloegen de stoppen door bij een groep fanatieke supporters nadat Feyenoord het enige doelpunt van de wedstrijd had gescoord. In het naastgelegen vak werd gejuicht. Feyenoord-supporters waren per abuis in dat vak vlakbij de Haagse aanhang terechtgekomen. Het hekwerk tussen de vakken werd bestormd. Vervolgens werd een marktkraam gesloopt en de onderdelen zoals stalen buizen en een plank werden naar stewards en politiemensen gesmeten. Een steward raakte licht gewond.

Zoontje

,,Ik kom er niet meer. Ik heb nu een zoontje”, verklaarde de Delftenaar, die was geschrokken toen hij later op het politiebureau beelden terugzag van zijn acties die dag. De man heeft trouwens een stadionverbod voor drie jaar gekregen en de KNVB heeft hem ook een boete van ruim 500 euro opgelegd.



,,Mijn cliënt heeft spijt en hij is dus ook al aardig gestraft. Want hij is ook nog eens zijn baan en zijn wapenvergunning kwijt geraakt door deze zaak”, zei zijn advocaat mevrouw I. Groenendijk. Voor de officier van justitie was dit aanleiding om geen celstraf te eisen, maar wel een werkstraf van 240 uur. De rechtbank trok zich even terug voor beraad en kwam toen tot de beslissing: 150 uur werkstraf.



Eerder zijn andere relschoppers in deze zaak in Den Haag veroordeeld tot werkstraffen. Twee van hen kregen wel korte celstraffen.