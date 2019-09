Milieuactivisten die eerder al Plein besmeurden met nepbloed, protesteren bij Hofvijver

SfeerblogHet is de derde dinsdag van september en dat betekent dat Den Haag vandaag in het teken staat van de Glazen Koets, de balkonscène en hét koffertje. Oftewel: het is Prinsjesdag! Volg alle ontwikkelingen over de leukste hoedjes, de vroegste fans en hoe het er aan toegaat in Den Haag in deze sfeerblog.