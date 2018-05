Militairen laten zich zien tijdens Landmachtdagen in Den Haag

Haagse Bed & Breakfast in race om titel ‘Beste B&B van Nederland 2018'

17:09 Bacán Bed & Breakfast in de Haagse Molenstraat is in de race om de ‘Beste B&B van Nederland 2018’ te worden. Eigenaar Marc Horsten, die de B&B in september 2015 opende, is blij verrast. ,,We hebben direct onze concurrenten opgezocht. Het is een beetje het platteland versus de grote stad.’’