Militairen schieten te hulp bij verpleegafdeling in Voorburg

Vier militaire zorgverleners springen bij op de tijdelijke non-covid-verpleegafdeling in Voorburg. ,,Hierdoor komen extra bedden vrij in Delft voor de zorg van covid-patiënten binnen en buiten onze regio.”

,,Sinds gisteren hebben wij versterking op onze tijdelijke non-covid-verpleegafdeling in Voorburg in de vorm van vier militaire zorgverleners”, meldt de Reinier de Graaf Groep, de ziekenhuisorganisatie waar het Diaconessenhuis in Voorburg onder valt.

De afdeling is opgezet voor mensen, voornamelijk kwetsbare ouderen, die niet meer in het ziekenhuis hoeven te liggen, maar die nog niet naar hun eigen huis of naar een verpleeghuis kunnen. ,,Omdat we met de militaire hulp meer patiënten kunnen opvangen in Voorburg, vergroten we de doorstroom van patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben. Op deze manier kunnen we meer betekenen voor covid-patiënten binnen en buiten onze regio.”

Druk op zorg verlichten

Het team van Defensie bestaat uit twee geneeskundig verzorgenden, een algemeen militair verpleegkundige en een verzorgende individuele gezondheidszorg. De militairen blijven in elk geval tot 27 januari.

Quote Ik vind het mooi dat we nu van betekenis kunnen zijn in deze coronacri­sis door zorg te verlenen in Voorburg Soekardjo

,,Deze manier van hulp verlenen is iets heel anders dan uitgezonden worden naar het buitenland, zoals voor een missie”, legt Soekardjo, sergeant-majoor opleiding en operatie bij Defensie, uit. ,,Ik vind het mooi dat we nu van betekenis kunnen zijn in deze coronacrisis door zorg te verlenen in Voorburg. Zo verlichten we mede de druk in de ziekenhuizen in de regio.”

Niet alleen in Voorburg worden militairen ingezet om de druk op de zorg te verlichten. Ze helpen ook in Groningen, Veendam, Apeldoorn, Enschede, Alkmaar, Amsterdam en Huizen. Eerder zette Defensie al 160 militaire medische medewerkers in op de corona-afdeling en de intensive care van UMC Utrecht.

