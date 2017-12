Miljarden nodig voor openbaar vervoer in en rondom Den Haag

Bert Mooren is strijdbaar. De voorvechter van ondernemend Zuid-Holland is woest dat de regering bijna geen geld uittrekt voor meer en beter openbaar vervoer in en naar Den Haag. ,,Dit kan niet. Echt niet'', moppert de directeur van VNO-NCW West. ,,De politiek, de vervoersbedrijven, wij; ja, alles en iedereen moet gaan lobbyen bij het kabinet.'' Haags burgemeester Pauline Krikke drukt zich diplomatieker uit, maar niet minder duidelijk: ,,Ik nodig het kabinet uit: kom snel met ons aan tafel, anders verspelen we heel veel jaren. Er moet nu gebouwd worden, de infrastructuur moet nu aangelegd worden. Daarvoor hebben we miljarden nodig. En we zijn als stad en metropoolregio zeer bereid om zelf te investeren, dan trekken we samen op.''



Over pakweg twintig jaar telt Den Haag naar verwachting 100.000 inwoners meer dan nu. Die groeispurt kan niet zonder extra investeringen in bereikbaarheid, meent het stadsbestuur. Behalve frequenter en sneller rijdende Randstadrailtrams tussen Den Haag Zuidwest en Zoetermeer moet er bijvoorbeeld een zelfde verbinding komen van Scheveningen naar Voorburg. En dat is nog maar het begin. Drie miljard euro heeft Den Haag bij benadering nodig. Maar het kabinet trekt in het regeerakkoord niet direct geld uit voor beter openbaar vervoer in de vier grootste steden.



Tot woede ook van Haags VVD-wethouder Boudewijn Revis, die in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dreigende woorden spreekt: ,,Geen rails, geen woningen! Anders kunnen we mensen echt niet dichter bij elkaar laten wonen.''