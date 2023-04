Miljardeninvesteringen in Zuid-Hollandse economie

indebuurt.nl De oudste smartshop van de wereld vind je in Den Haag en gaat verhuizen

Leuk weetje: de oudste smartshop van Nederland en daarbij ook van de hele wereld is gewoon hier in Den Haag te vinden. Al zo’n 18 jaar zit Euphoria in de Schoolstraat, daarvoor was de zaak van Rinco Boekee te vinden in de Kettingstraat. “Binnenkort gaan we naar een pand dat drie keer zo groot is”, aldus de eigenaar.