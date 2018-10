Miljoen euro van Den Haag voor woontorens levert niet veel op

Skatepark voor echte toppers geopend in Den Haag

10:26 De grootste skatetalenten van Nederland vlogen er meteen al overheen. Skateboarden is een nieuwe discipline op de Olympische Spelen en de selectie traint in Den Haag. De nieuwe skatebaan ging gisteren open in de RAC-Hallen aan de 1e van der Kunstraat in Laak.