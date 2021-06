Miljoenen euro’s aan drugs gingen door het ‘distributiecentrum’ aan Haagse Nikkelwerf

Opnieuw een groot drugslab ontdekt bij Haagse Nikkelwerf, één verdachte aangehou­den

6 maart In een bedrijfspand aan de Nikkelwerf in Den Haag is gisteravond een drugslab ontdekt door de politie. Medewerkers van Service en Ondersteuning Nederland (SEON) zijn vandaag druk in de weer om het pand leeg te halen.