Miljoenen extra nodig voor schone en veilige stad: ‘We kunnen niet alles tegelijk doen’

Commentaar Maanden wachten op je paspoort is belache­lijk

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Paspoorten en belasting. Dat is waar de meeste mensen aan denken als je ze vraagt naar wat ze van hun gemeente merken. Daarom is het onbestaanbaar dat de inning van de gemeentebelasting altijd keurig op tijd verloopt, terwijl de wachttijden voor het krijgen van een nieuw paspoort een drama zijn.

3 april