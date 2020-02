Miljoenen om ov-knooppunten in de regio aantrekkelijker te maken voor reizigers

The Harbour Club opent volgende maand al, maar zoekt nog 80 ‘toppers’

4 februari Het iconische restaurant The Harbour Club opent volgende maand al zijn deuren in Den Haag. De vraag is echter of het die datum gaat halen, omdat de club nog heel veel personeel nodig heeft. Het restaurant meldt nog 80 ‘toppers’ te zoeken voor de vestiging in Bink 36, het voormalige pand van de PTT.