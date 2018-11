Miljoenen van Rijk voor verbeteren Den Haag Zuidwest

Volgens wethouder Richard de Mos (Groep de Mos) kan van het geld een grote inhaalslag gemaakt worden als het gaat om de ontwikkeling en verbetering van de wijken Bouwlust, Vredelust, Morgenstond en Moerwijk. ,,Samen werken we aan een beter leven in Den Haag.” De Mos zegt dat de gemeente snel aan tafel gaat met bewoners, ondernemers, instellingen en buurgemeenten om de plannen uit te werken en om te zetten in activiteiten.

Cohesie

Het gaat onder andere om verbetering van de leefomgeving, goede voorzieningen en het creëren van werk. Het college wil ook meer gevarieerd en duurzaam woningaanbod. ,,Daarnaast zetten we vol in op het versterken van de sociale cohesie in deze wijken om mensen uit hun isolement te halen en te laten meedoen.” In Zuidwest wonen ongeveer 70.000 Hagenaars.