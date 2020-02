Miljoenen verspild in wmo-zorg: 3000 keer per maand staat gemeentetaxi voor dichte deur

Drieduizend keer per maand staat een taxi die door de gemeente is betaald, voor een dichte deur omdat degene die de rit heeft besteld, dit vergeten is. Het gaat om mensen die gebruikmaken van Aanvullend Vervoer (AV070), bijvoorbeeld omdat ze slecht ter been zijn. Hulpbehoevenden kunnen voor 28 euro per jaar onbeperkt gebruikmaken van deze dienst.