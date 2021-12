Miljoenen voor onderhoud futuristische parkeergarage zijn er niet, dus kelder gaat op slot

Komt voor elkaar Dankzij Janine kunnen klanten van Voedsel­bank lekker zoet beleg op hun brood krijgen

Een boterham met pindakaas of jam. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank is dat niet zo. Om hen in de decembermaand ook eens een feestje op brood te gunnen, zamelt Janine Kruese zoveel mogelijk zoet broodbeleg in. Haar garage staat al vol met potten chocopasta en pakken hagelslag. ,,Maar er kan nog genoeg bij. Hoe meer hoe beter.’’

