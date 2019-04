Miljoenenblunder: Den Haag snapt nog steeds niet hoe het heeft kunnen gebeuren

Een week na de onterechte uitkering van 2,5 miljoen euro aan 69 Haagse bijstandsgerechtigden tast wethouder Rachid Guernaoui nog altijd in het duister over hoe de miljoenenblunder precies heeft kunnen gebeuren.

De gemeente had vorige week donderdag in totaal 2,5 miljoen euro per ongeluk overgemaakt aan een groep bijstandsgerechtigden. Een komma in plaats van een punt bleek de boosdoener. De gemeente heeft inmiddels bijna alles terug ontvangen. 66 van de 69 mensen hebben het onjuist gestorte geld terugbetaald. De gemeente moet al met al nog 53.000 euro terugkrijgen.

Op de vraag of het bij de megastorting van miljoenen om menselijke fouten, systeemfouten of een combinatie van beide ging, bleef Guernaoui vanmiddag het antwoord schuldig. ,,Dat zal het externe onderzoek moeten uitwijzen‘’, zei hij.

Wel heeft hij de financiële automatisering op de afdeling van de dienst sociale zaken en werkgelegenheid stopgezet. ,,Betalingen gebeuren nu handmatig’’, zei de wethouder . ,,Dat kost klauwen met geld, maar het zal voorlopig moeten.’’ Ook beloofde Guernaoui de andere financiële systemen bij deze dienst onder de loep te nemen.

Menselijk en persoonlijke manier

De betreffende afdeling betaalde afgelopen donderdag 2,5 miljoen uit aan 69 Haagse bijstandsgerechtigden die een premie zouden krijgen. Zeker is dat bij de uitbetaling een punt en een komma zijn verwisseld, waardoor de Hagenaars het honderdvoudige uitgekeerd kregen van waar ze recht op hadden. Den Haag moet nog 53.000 terugkrijgen.

De Haagse gemeenteraad wil weten hoe het kan de er geen systeemwaarschuwing is uitgegaan, toen de afdeling bedragen tot wel een ton werden uitbetaalde. Ook vragen de partijen zich af waarom het ‘vier-ogenprincipe (meerdere mensen kijken naar de uitbetalingen) niet heeft gewerkt. Dat er ook nog een brief met de verkeerde bedragen naar de 69 Hagenaars is gestuurd, wekt verbijstering. ,,Er is fout op fout op fout gestapeld’’, zei CDA-raadslid Daniëlle Koster.

De wethouder erkende de ‘grote fout’ zonder omwegen. Ook maakte Rachid Guernaoui zijn excuses aan de 69 Hagenaars die door de blunder een week langer hebben moeten wachten op de premie waar zij recht op hadden. ,,Dat geld is vandaag de deur uitgegaan’’, zei de wethouder. ,,Ik vind het oprecht jammer dat het zo lang heeft moeten duren.’’

In totaal maakten drie Hagenaars van het te veel uitgekeerde geld bedragen over naar een andere rekening. Het gaat om ruim 15.000, ruim 10.000 en 1700 euro. Ook staat er op één rekening nog een bedrag geblokkeerd. ,,Met deze personen gaan we afspraken maken over terugbetaling’’, zei de wethouder. ,,Dat doen we op een menselijk en persoonlijke manier.’’

Verschillende partijen klaagden dat de wethouder hen te laat, want pas op zondagmiddag, had ingelicht. Guernaoui hield voet bij stuk dat hij voor die tijd onvoldoende op de hoogte was om de raad goed te kunnen informeren.

Het idee van onder meer GroenLinks, PvdA en 50Plus om de ‘gedupeerde’ bijstandsgerechtigden een cadeautje te geven, zag de wethouder van Groep de Mos niet zitten. ,,Het is belangrijk dat we onze excuses maken. En dat heb ik gedaan.’’

