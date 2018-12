Miljoenendeal voor Haags bedrijf: ‘Het doel was bedrijven te veranderen’

Wie niet zo thuis is in de olie- en gasindustrie heeft waarschijnlijk nog nooit van eVision (voluit: eVision Industry Software) gehoord. Neemt niet weg dat het Haagse bedrijf in tien jaar tijd is uitgegroeid tot wereldmarktleider in zogeheten ‘control of work’-software. Toonaangevende organisaties als Shell, Total en BP kunnen niet meer zonder het digitale systeem, waarmee ongelukken op boorplatforms en in olieraffinaderijen kunnen worden voorkomen.



eVision werd in 2008 opgericht door Gijsbert de Regt (nu 39) en Neil Currie (41). Met zijn tweeën, in een klein kantoortje aan de Mauritskade in Den Haag. Ze maakten mogelijk wat voorheen niet kon: digitaal alle operationele processen in de olie- en gasindustrie monitoren, off- én onshore. Vorige maand, tien jaar na de start, hebben de heren hun succesvolle bedrijf verkocht. Informatiedienstverlener Wolters Kluwer nam eVision, met inmiddels 220 werknemers in dienst, over voor maar liefst 145 Amerikaanse dollars (omgerekend ongeveer 127 miljoen euro).