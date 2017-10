Miljoenentekort bij exploitatie cultuurpaleis Spuiforum

Wijsmuller zou hiervoor geld gevonden hebben in zijn cultuurbegroting. Zo blijft de financiële schade beperkt. Al vragen politici zich af hoe degelijk de oplossing is: ,,Wat moet hij daarvoor allemaal laten?’’ zegt een raadslid.



De kosten voor het gebruik van het cultuurpaleis waren lange tijd onduidelijk. Partijen waarschuwden voor ‘Tivoli-toestanden’, verwijzend naar het Utrechtse muziekcentrum dat kampte met miljoenentekorten. ,,Het is riskant’’, zei GroenLinks na de presentatie van de plannen in 2015. ,,Je gaat bouwen zonder dat je weet of het te exploiteren valt.’’ Daarom eisten fracties een second opinion van de oude exploitatieberekening uit 2013.