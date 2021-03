Miljonair Chris Oomen doet bod op ziekenhuis, maar: ‘Bronovo is niet te koop’

Chris Oomen verbijs­terd dat Bronovo niet te koop is: ‘Wilde ziekenhuis maken voor ouderen en chronische zorg’

13:45 Multimiljonair Chris Oomen is verbijsterd dat ziekenhuis Bronovo niet te koop is en dat hij deze reactie van HMC moet horen uit de pers. Topvrouw Ingrid Wolf van HMC liet zojuist weten dat het ziekenhuis, dat in 2024 gaat sluiten, niet te koop is.