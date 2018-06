Milkshake die ruzie moest goedmaken oorzaak van ongeluk

Onderzoek naar dood Orlando op laag pitje

8:57 Het onderzoek naar de dood van de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn (17) loopt ten einde. Het rechercheteam is inmiddels aanzienlijk in mankracht teruggebracht. Bij de familie leeft de vrees dat straks de zaak wordt gesloten zonder dat het mysterieuze overlijden van Orlando is opgelost.