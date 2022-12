Milkshakes van Tocci verdwenen: ‘Eeuwig zonde, maar typisch voor Den Haag’

Lieve Rachel Pijnstoel in de tussenka­mer: M'n vader speelde zelf voor tandarts omdat echte te duur was

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Dankzij het gemor van Rachel over haar beugel verhaalt hij in de rubriek Lieve Rachel over de manier waarop thuis tanden en kiezen werden getrokken.

23 november