Mina wil ingestort weeshuis in Marokko snel weer opbouwen: ‘Kinderen lopen in shock rond’

indebuurt.nl Oproep: weet jij wie zijn schoenen aan deze paal in Rokkeveen heeft geplakt?

Regelmatig lopen we tegen opvallende zaken in Zoetermeer aan. Want, waarom hebben de Aardappelmannetjes een gouden neus of waarom hangt er soms wel en soms niet uitleg onder straatnaamborden? Deze keer schakelen we jullie hulp in: wie heeft zijn oude schoenen op een paaltje in Rokkeveen geplakt?