Minder afval op de stranden dankzij schonere Noordzee

Op elke 100 meter Noordzeestrand lagen gemiddeld 282 stukken afval, van snippers plastic tot flarden visnet, gemeten in de afgelopen tien jaar. Afgezet tegen de tien jaar ervoor (2001-2010) betekent dat een daling van aangespoeld zeeafval met 27 procent, maakt Stichting De Noordzee donderdag bekend. In die periode lagen er gemiddeld 388 stuks vuil per 100 meter strand, blijkt uit de uitgebreide registratie door afvalrapers.

De stichting heeft wel alleen onderzoek gedaan op niet-toeristische standen. ,,In de zomer maken drukbezochte kustgemeentes zoals Scheveningen vaker schoon na drukke zomerdagen. Dit opruimbeleid verschilt per gemeente: sommige gemeentes ruimen vaker op dan andere. Opruimacties van de gemeente of door strandliefhebbers zorgen voor een schoner strand en meer bewustzijn van het probleem. Dit draagt bij aan minder afval, maar pakt het probleem niet aan bij de bron zoals beleid doet: van een verbod op ballonoplatingen tot verbeterde faciliteiten in havens voor het afgeven van afval.‘’

,,De trend stemt ons positief”, zegt woordvoerder Zita Veugen van Stichting De Noordzee. De daling van aangetroffen afval zegt veel over de hoeveelheid afval in zee. ,,We hebben ons langjarig onderzoek verricht op niet-toeristische stranden”, verklaart Veugen. Met andere woorden: de daling van afval laat zich niet verklaren door schoner gedrag van dagjesmensen. “De Noordzee zélf blijkt structureel schoner geworden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.