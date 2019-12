Minder apen gebruikt voor experimenten in Rijswijks testcentrum BPRC

Snowboard­top­pers gaan zaterdag weer los op de Grote Markt

7:02 Wereldtoppers uit het snowboarden komen normaal gesproken niet verder dan Zoetermeer, als ze al iets te zoeken hebben in onze regio. Maar één dag per jaar is dat anders, al negen jaar lang. Zaterdagmiddag is er opnieuw een editie van Rock a Rail op de Grote Markt, met 100 procent sneeuwgarantie.