Minder brievenbussen door minder post

Het weghalen van brievenbussen vanaf 20 november is onderdeel van een grote actie van het postbedrijf in heel Zuid-Holland.

In de drie gemeenten rond Den Haag - die stad komt later aan de beurt - wordt hun aantal zo goed als gehalveerd. Alleen in Wassenaar komt er, ondanks het verdwijnen van 24 - op een totaal van 49 - één nieuwe brievenbus bij.