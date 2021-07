Minder criminaliteit, maar camera's mogen nog niet weg uit centrum

Van diefstal met én zonder geweld tot bedreigingen, overlast en vernielingen: in de acht cameragebieden in het Haagse centrum nam het aantal geregistreerde misdrijven de laatste jaren af. Van 3221 in 2016 tot 2954 in 2019. En daarna nog zelfs verder naar 2099 in 2020, al had dat alles te maken met het coronavirus.