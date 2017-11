Minder fietsen gestolen in Den Haag, maar 'elke gestolen fiets is er één te veel'

UpdateIn Den Haag zijn in het afgelopen driekwart jaar veel minder fietsen gestolen dan in diezelfde periode van voorgaande jaren. Dit blijkt uit cijfers van hoeveiligismijnwijk.nl .

De teller voor dit jaar staat tot en met september op 3179 aangiftes. In september 2015 waren dat er al 4092, van 5406 gestolen fietsen in totaal dat jaar. Daar zit een verschil tussen van 913 aangiftes, een flinke daling.



Vooral in stadsdelen het centrum, Escamp, Haagse Hout en Segbroek worden al jaren veel fietsen ontvreemd. Dit jaar zie je op veel van deze plekken een afname in aangiften. In het centrum zijn er tot september dit jaar 303 fietsen minder gestolen ten opzichte van 2016. Bij Segbroek is het aantal diefstallen bijna gehalveerd ten opzichte van 2015 en ook in Loosduinen worden er aanzienlijk minder aangiftes gedaan. In Haagse Hout, Laak, Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg blijven het aantal diefstallen redelijk gelijk.

Volledig scherm Minder fietsdiefstallen in Den Haag van januari tot september 2017. © Hoeveiligismijnwijk.nl

Campagnes

De politie geeft aan erg blij te zijn met de daling. ,,Maar elke gestolen fiets is er één te veel'', zegt de woordvoerder van de politie. ,,Waar mogelijk proberen we met onze partners mensen bewust van fietsendiefstal te maken tijdens campagnes op social media. En we proberen natuurlijk fietsendieven op te sporen.''

De politie maakt daarnaast ook veelvuldig gebruik van lokfietsen, wat ook weer voor een daling kan zorgen. ,,Ook surveilleren we extra vaak (on)opvallend op plekken waar veel fietsen worden gestolen. Verder roepen we mensen altijd op om kenmerken van hun fiets te registreren en foto’s te maken. Dit kan via de website stopheling.nl. Mocht je fiets dan toch gestolen worden, en wij traceren hem na de aangifte, dan kunnen we hem terugbrengen bij de rechtmatige eigenaar.''

Volledig scherm Totaaloverzicht fietsdiefstallen regio Den Haag in 2014, 2015, 2016 © hoeveiligismijnwijk.nl

Handvatten

De gemeente is ook druk bezig om de fietsdiefstallen tegen te gaan. ,,De aanpak fietsendiefstal is breed van opzet'', legt Daan Bonenkamp, woordvoerder van de gemeente uit. ,, Het primaire uitgangspunt van de aanpak is de fietser bewust maken van het risico op fietsendiefstal. En het geven van handvatten om het risico te verkleinen. Het is immers zijn of haar fiets. Hiernaast worden in de stad maatregelen getroffen die bijdragen aan het verkleinen van het risico op diefstal.''

Met folders, spandoeken, filmpjes en mediaberichten probeert de gemeente de fietseigenaren bewust te maken van de risico's. ,,Op diverse plekken in de stad waar veel fietsers komen, geven we voorlichting over het voorkomen van fietsendiefstal. Dit in combinatie met fietsgraveeracties. Als er een fiets gegraveerd is, bestaat er een grotere kans dat na de diefstal de fiets uiteindelijk terugkomt bij de rechtmatig eigenaar. Als er ergens een stijging is van fietsendiefstal plannen we, samen met de politie, preventieacties ter plaatse.''

De gemeente heeft een structurele aanpak op maat bij Centraal Station, Station NOI en Station Holland Spoor. Daarnaast zijn er meer gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad. En zijn tweedehands-rijwielhandelaren verplicht gesteld hun fietsen te laten registreren in het Digitaal Opkoop Register. Dit om te voorkomen dat gestolen fietsen doorverkocht worden.

Donkere maanden