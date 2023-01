Minder geld kwijt ondanks duurdere verzekering

Verkeersin­farct dreigt voor snel groeiend Rijswijk: ‘De Mall of The Nether­lands is ons schrik­beeld’

Rijswijk krijgt er de komende jaren 7500 nieuwe woningen bij en dat gaat leiden tot de nodige extra verkeersdruk. De vraag is of de gemeente het aan kan, want het is nu al vaak aanschuiven op de doorgaande wegen. ,,Als we niets doen, krijgen we toestanden à la de Mall of The Netherlands”, waarschuwt Menno van Enk, fractievoorzitter van het CDA Rijswijk.

