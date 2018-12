Minder haringen opgevist, maar klant zal het niet merken

De Europese Visserijraad bereikte gisteren een akkoord over de nieuwe visquota. Voor de Nederlandse visserij zijn vooral de lagere quota voor tong en schol uit de Noordzee van belang. Maar het quotum van de voor Scheveningen zeer belangrijke haring gaat met maar liefst 36 procent omlaag. Bij een grote speler in de detailhandel zoals Vishandel Simonis was het echter niet meteen code rood. Ondernemer Allie Simonis haalt zijn haringen voornamelijk uit Scandinavische wateren, waardoor zijn klant niets van de nieuwe maatregel zal merken. ,,Ook de andere quota zijn voor ons niet heel angstaanjagend. De daling in tong bijvoorbeeld kunnen we opvangen door de vangst van dit jaar. Maar de grotere spelers in de Scheveningse haringvisserij zullen hard getroffen worden”, voorspelt hij.

Pulsvisserij

Simonis maakt zich grotere zorgen over ontwikkelingen op andere gebieden, zoals de situatie rondom de Brexit en het mogelijke totaalverbod op pulsvisserij. ,,Als er door de Brexit ineens hele visgebieden wegvallen waar we tot nu toe op steunen, kan dat desastreuze gevolgen hebben”, vreest de ondernemer.



Dat is ook de teneur bij de Nederlandse Vissersbond. ,,We maken ons vooral zorgen of we het vangstquotum überhaupt kunnen opvissen met een naderende Brexit”, zegt Johan Nooitgedagt namens de bond.



De liefhebber van minder gevangen vissoorten als horsmakreel, tarbot en griet komt het komende jaar in ieder geval aan zijn trekken. Deze quota worden in ieder geval wat ruimer, spraken de Europese visserijministers en de Europese Commissie gisteren af.



