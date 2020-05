Minder kinderen kunnen terecht bij zomerkampen: ‘Vrees dat tieners niet kunnen komen’

Dagkampen in de omgeving van Den Haag gaan mogelijk wel door, maar hoe die dan worden ingericht is nog onduidelijk. Dat geldt eveneens voor het JVA Vakantieproject, waar in de zomer normaliter zo’n 1000 kinderen uit de regio aan meedoen. ,,Wij zijn erg afhankelijk van Duinrell, waar we al sinds 1973 te gast zijn. Maar het staat vast dat we daar niet met zoveel kinderen terecht kunnen”, zegt Jasper Jansen Verplanke, vicevoorzitter van de stichting JVA. ,,We kijken hoe we een soort light-versie van ons kamp kunnen organiseren. Het zal in ieder geval anders zijn dan in voorgaande jaren.”