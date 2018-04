Minder leerlingen buiten boot bij aanmelding middelbare school

Dankzij het nieuwe aanmeldsysteem voor middelbare scholen in de Haagse regio zijn er minder leerlingen buiten de boot gevallen. Slechts 3 procent moet op zoek naar een nieuwe school, voorheen was dat ongeveer het dubbele.

Haagse achtstegroepers kunnen zich voor het eerst voor meerdere scholen tegelijk aanmelden. Voorheen konden zij slechts op één paard wedden, maar dat systeem bleek onwettig. De gemeente en scholen pasten de aanmeldprocedure onder druk van het ministerie van Onderwijs aan. Dat lijkt nu gunstig uit te pakken voor veel leerlingen.

Eerste keuze

Van de 6.576 leerlingen is nu 93 procent toegelaten op de school van eerste keuze. Nog eens vier procent is toegelaten op de tweede, derde of vierde keuze. Een enkeling op de vijfde of zesde. Voorheen zou die vier procent, zo'n 260 leerlingen, écht buiten de boot zijn gevallen. De kinderen hadden de hele aanmeldprocedure opnieuw moeten doorlopen en alleen nog maar in aanmerking zijn gekomen voor scholen die dan nog plek hebben.

Bovo Haaglanden, die toeziet op de aanmeldprocedure, is dus voorzichtig optimistisch over het nieuwe systeem. ,,Dat 260 leerlingen niet opnieuw de hele molen in hoeven is een groot voordeel ten opzichte van de oude situatie, maar dat betekent niet dat alles nu beter is dan voorheen. We onderzoeken de verdere gevolgen nog'', zegt bestuurder Peter Lamers.

Dit jaar hebben meer scholen dan vorig jaar geloot: negen in plaats van zeven. Opvallend is de loting op het Diamant College, een vmbo-school in Mariahoeve. ,,Voor zover ik weet is het de eerste keer'', zegt interim-directeur Harm Oostland. Voor de richting basis met leerwegondersteuning waren meer aanmeldingen dan plekken. ,,We weten niet precies waarom, maar we staan wel bekend als school met een heel goed zorgsysteem.'' Ook is geloot op het Edith Stein College, Lyceum Ypenburg, Christelijk Lyceum Zandvliet, Dalton, Maris Kijkduin en Statenkwartier, Montaigne Lyceum en het 's Gravendreef.