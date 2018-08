Minder Marokkanen? Minder Henk Bres zul je bedoelen

Natuurlijk is de keuze voor Sebastiaan Kruis een betere. Het mannetje, immer strak in pak, is een soort Richard de Mos 2.0. UberHaags, om te beginnen. Mét humor. Bij een diner tijdens de verkiezingen in het voorjaar meldde hij droogjes dat hij toch mooi de enige PVV’er was waar nog géén schandaal over te melden was.



De PVV is omgeven door de onwelriekende geur van stemmingmakerij en bovenal, zoals genoeglijk bekend, doordrenkt van het populisme. Populisme is geen politieke stroming. Het is hooguit een manier om macht te vergaren. Door de uitgesproken standpunten is het onmogelijk om in de positie te komen om mee te regeren, maar dat is ook helemaal het doel niet. Het doel is om, met name de VVD, een ruk naar rechts te geven - en dat lukt behoorlijk. Mark Rutte is bij tijd en wijle een poppenkastpop en Geert Wilders zit met zijn hand - nou ja, waar een hand meestal zit bij een poppenkastpop.



Democratie is per definitie geen systeem voor populisten, waarvan het belangrijkste kenmerk is: als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. Ongeacht wie je bent. Heel Trumpiaans. Vergeet niet dat Geert Wilders een dweepzieke fan van Donald Trump was, op het bakvisserige af. Pas sinds een jaar zwijgt hij ineens in alle talen over zijn Amerikaanse held.



Een held, dat was Henk Bres ook. Meer dan 1800 Hagenezen brachten een voorkeursstem uit op deze ‘reusaardige’ man. Binnen de PVV denken ze daar heel anders over. De partij heeft geen enkel vertrouwen in Haagse Henk als PVV’er in de gemeenteraad. Hij is misbruikt als stemmentrekker. Meer niet. Bres heeft slappe knieën en laat zich nu voor de tweede keer omlullen ondanks democratisch verkregen voorkeursstemmen. Ik weet hoe die 1800 mensen zich voelen: in hun poepertje gepakt. Net als Henk. Minder Marokkanen? Minder Bres zul je bedoelen.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!