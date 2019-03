Minder pijn met nieuwe mammograaf

In de gemiddelde mammograaf wordt de borst platgedrukt tussen twee platen om zo goed mogelijk het weefsel te kunnen bekijken en de foto te maken. Veelgehoorde klachten over het onderzoek zijn de ongemakkelijke druk en de pijn die daarmee gepaard gaat, vooral wanneer de borst ontstoken is of gevoelig is na een operatie. De patiënten kunnen hier zelfs nog dagen na het onderzoek last van ondervinden.



Het fenomeen is zo bekend dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er een hele pagina op zijn website aan wijdt, waarin het onder meer stelt dat er onderzoek wordt gedaan naar een minder pijnlijke onderzoeksmethode.



Het Haga denkt deze te hebben gevonden. Het ziekenhuis kocht voor beide vestigingen, aan de Leyweg en de Sportlaan, nieuwe mammografen van Siemens aan. Daarin zit een slimme meter, die kan zien hoeveel druk genoeg is om een adequate foto te kunnen maken. Volgens het ziekenhuis stopt de machine vrijwel altijd eerder met het drukken op een borst dan een specialist zou doen. In de korte tijd waarin radiologe Floortje Klerx het apparaat nu gebruikt, merkt ze dat haar patiënten heel positief zijn. ,,Zelfs een mevrouw die absoluut geen mammografie wilde laten maken, durft het met dit apparaat wél weer", stelt zij.



Bij het RIVM worden de ontwikkelingen in ieder geval in de gaten gehouden om mogelijk in te voeren in het landelijke bevolkingsonderzoek borstkanker. Het instituut houdt wel een slag om de arm. ,,Het proces van onderzoek en mogelijke invoering moet zorgvuldig gebeuren, kost tijd en geld en zal in elk geval een paar jaar duren.”



