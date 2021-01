Minder reistijd in Den Haag door corona, toch een van de steden met meeste vertragingen

Door de coronapandemie en bijhorende maatregelen is het sinds maart 2020, de aanvang van de eerste lockdown, een stuk rustiger op de wegen in Nederland. Ook in Den Haag waar er nauwelijks files waren en de extra reistijd tijdens de spit daalde met met ruim een kwart. Toch staat de hofstad op de tweede plek van de ranglijst van de TomTom Traffic Index met de meeste vertragingen in het verkeer.

Het werd door corona dus rustiger op de weg in Den Haag, maar niet zó rustig als in andere steden in Nederland. Er is één stad waar er nog meer vertragingen op de weg waren dan in de hofstad: Haarlem is in de ranglijst koploper. Na Den Haag volgen respectievelijk Nijmegen, Leiden en Groningen.

Een autorit door Den Haag duurde afgelopen jaar bijna een kwart (24 procent) langer dan wanneer er geen verkeer op de weg zou zijn. Daardoor deden automobilisten maar liefst zeven minuten langer over een ritje van dertig minuten. Dat lijkt veel, maar in vergelijking met 2019 daalde dat percentage met veertien procent. Toen deed een autobestuurder elf minuten langer over een rit van een half uur.

Ongelukken

Maar hoe komt het dat het in Den Haag ondanks de pandemie toch nog - landelijk gezien - erg druk was op de weg? Naast meerdere wegopbrekingen, zoals de afsluiting van de weg langs Plein 1813 tussen de Javastraat en de Mauritskade, veroorzaakten een aantal ongelukken een langere reistijd, verklaart TomTom.

Zoals op vrijdag 25 september toen een deel van de A4 een tijd dicht was door een ongeluk bij Rijswijk-Plaspoelpolder. Automobilisten hadden toen een extra reistijd van twaalf minuten op een half uur. Tevens was dit de dag tijdens de coronacrisis waarop het ‘t drukste was in Den Haag op de weg.

Volledig scherm De steden in Nederland met de meeste vertraging in het verkeer in 2020. © TomTom

De rustigste dag van 2020 was op 29 maart; de eerste zondag na de persconferentie van 23 maart waarin de ‘intelligente lockdown’ werd aangekondigd.

De verwachting is niet dat het zo rustig blijft op de wegen. ,,Hoewel de vertragingen in het verkeer in Nederland in 2020 zijn afgenomen, zal dit geen trend worden”, aldus Gijs Peters, traffic expert bij TomTom. Vooral als mensen weer naar hun werk gaan en oude routines oppakken, wordt het drukker op de weg. ,,Misschien wordt het zelfs nog drukker, omdat mensen minder snel gaan carpoolen of liever niet de trein pakken uit angst voor het virus.”

